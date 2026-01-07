Root.cz  »  Desktop  »  Fedora 44 nasadí pro KDE varianty nový Plasma Login Manager, SDDM končí

Fedora 44 nasadí pro KDE varianty nový Plasma Login Manager, SDDM končí

David Ježek
Dnes
SDDM Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Na hlasování FESCo byl schválen návrh nahradit starého dobrého správce přihlašování SDDM nově vyvíjenou alternativou přímo od vývojářů KDE. Stane se tak pro varianty Fedory využívající desktop KDE, a to od vydání Fedora 44. S SDDM se tak rozloučí Fedora KDE Plasma Desktop Edition, Fedora KDE Plasma Mobile Spin a Fedora Kinoite.

Výhody použití KDE Plasma Login Manager shrnuje na svém blogu David Edmundson (totéž na webu KDE).

Cílem je vylepšení uživatelské zkušenosti na vícemonitorových strojích a strojích s HDR, možnost přepínání rozložení klávesnice a podpora virtuálních klávesnic, usnadněná podpora CJK vstupů (Čína, Japonsko, Korea, Vietnam), ovládání podsvícení klávesnice a displeje, plná správa napájení, podpora čteček obrazovky pro slepé (což znamená i podporu nastavení hlasitosti zvuku), párování Bluetooth zařízení, přihlašování ke známým Wi-Fi sítím pro vzdálený LDAP či podpora vzdáleného přístupu hned od startu (VNC/RDP).

David označuje zastaralé „přihlašovátko“ SDDM vysloveně za velký architektonický problém, mimo jiné právě proto, že SDDM si implementuje některé věci ve vlastní podobě a KDE tak nemůže u přihlašovací obrazovky využívat zmíněnou vlastní KDE správu napájení či ovládání hlasitosti a jasu displeje atd. Tak či onak to vypadá, že SDDM je na ústupu a lze předpokládat, že všude jinde, kde se využívají komponenty, dříve či později dojde též k přechodu na nového správce přihlašování.

