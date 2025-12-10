Root.cz  »  Operační systémy  »  Fedora Cloud 44 bude bootovat z Btrfs Subvolume

Fedora Cloud 44 bude bootovat z Btrfs Subvolume

David Ježek
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Fedora Autor: Fedora Project

Návrh byl vznesen, projednán a schválen. Fedora v Cloud edici od verze 44 přejde od samostatného /boot oddílu na boot oddíl v podobě Btrfs Subvolume, rozhodla Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo).

Funkcionalita v tuto chvíli nefunguje pro UEFI-UKI a cloudové obrazy s390×, ty se zatím budou držet nadále samostatného /boot oddílu. Každopádně by výhledově tato změna měla mimo jiné zmenšit velikost cloudových obrazů Fedory. Zdali / kdy něco takového „probublá“ do desktopové Fedory, nelze říci. Podrobnosti v záznamu Wiki projektu.

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

Proč přichází éra suverénních datových center?

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Léky na tlak se nesnesou s lékořicí, zázvor není bezpečný pro diabetiky

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Chřipka dorazila o měsíc dřív. Očkování nemusí nákaze zabránit

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Zdravotní pojištění 2026: Změny pro zaměstnance, OSVČ a pečující

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Práce kvapná… Schillerová a spol. zapomněli u snížení záloh na OSVČ s paušální daní

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti