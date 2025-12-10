Fedora Cloud 44 bude bootovat z Btrfs Subvolume

Návrh byl vznesen, projednán a schválen. Fedora v Cloud edici od verze 44 přejde od samostatného
/boot oddílu na boot oddíl v podobě Btrfs Subvolume, rozhodla Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo).
Funkcionalita v tuto chvíli nefunguje pro UEFI-UKI a cloudové obrazy s390×, ty se zatím budou držet nadále samostatného
/boot oddílu. Každopádně by výhledově tato změna měla mimo jiné zmenšit velikost cloudových obrazů Fedory. Zdali / kdy něco takového „probublá“ do desktopové Fedory, nelze říci. Podrobnosti v záznamu Wiki projektu.