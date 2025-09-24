Root.cz  »  Audio  »  FFmpeg dostává dekodér zvukového formátu MPEG-H 3D

FFmpeg dostává dekodér zvukového formátu MPEG-H 3D

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zvuk Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Zvuk

Další z prostorových formátů zvuku našel své místo v projektu FFmpeg. Vývojáři začlenili dekodér formátu MPEG-H 3D Audio, formátu, který je určitou konkurencí k všeobecně zavedenému Dolby Atmos, formátu, který podporuje přenos až 128 zvukových kanálů a až 64 kanálů („reprobeden“) na výstupu.

Doplňme, že podpora prostorového zvuku z balíku MPEG-H (jde o Part 3 tohoto formátu) generačně přísluší k formátu videa H.265 / HEVC (ten je Part 2 tohoto formátu; Part 12 pak je jeho statická verze známá jako HEIF/HEIC). Rodit se začala před necelými 13 lety, před 12 lety pak Fraunhofer IIS ukazoval funkční kodér do tohoto formátu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Jak funguje obnovitelná nafta?

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI