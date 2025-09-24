FFmpeg dostává dekodér zvukového formátu MPEG-H 3D

Další z prostorových formátů zvuku našel své místo v projektu FFmpeg. Vývojáři začlenili dekodér formátu MPEG-H 3D Audio, formátu, který je určitou konkurencí k všeobecně zavedenému Dolby Atmos, formátu, který podporuje přenos až 128 zvukových kanálů a až 64 kanálů („reprobeden“) na výstupu.
Doplňme, že podpora prostorového zvuku z balíku MPEG-H (jde o Part 3 tohoto formátu) generačně přísluší k formátu videa H.265 / HEVC (ten je Part 2 tohoto formátu; Part 12 pak je jeho statická verze známá jako HEIF/HEIC). Rodit se začala před necelými 13 lety, před 12 lety pak Fraunhofer IIS ukazoval funkční kodér do tohoto formátu.