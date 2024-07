Film The Last Screenwriter, který napsal ChatGPT, volně ke shlédnutí

Autor: Depositphotos

O filmu The Last Screenwriter (Poslední scenárista) režiséra Petera Luisi, který kompletně napsal ChatGPT 4.0, jsme tu již psali kvůli zrušené premiéře v Londýně. Premiéra byla zrušena kvůli negativním ohlasům veřejnosti. Jde patrně o první film zcela napsaný umělou inteligencí.





Nyní je možné celý film o délce 1 hodina 12 minut volně shlédnout na oficiálních stránkách filmu nebo přímo na YouTube v rozlišení až 4K. Tvůrci filmu dali ChatGTP 4.0 jediný kreativní vstup: „Write a plot for a film where a screenwriter realizes he is less good than arficial intelligence“ (napiš zápletku k filmu, kde si scénárista uvědomí, že je horší než umělá inteligence). Dále již ChatGPT napsal vše sám a lidé do scénáře zasahovali jediným způsobem – zkracovali, kde to bylo nutné. K dispozici je také samotný scénář i celý postup jeho napsání.

Český server CSFD.cz tento film zatím nemá, ale americký IMDb jej hodnotí jako 6,2/10. Jak se film líbí vám?

Jak se mi líbil The Last Screenwriter Čekal jsem, že to bude horší

Čekal jsem, že to bude lepší

Čekal jsem, že to bude zhruba takové

Nic jsem od toho nečekal a měl jsem pravdu

Nic jsem od toho nečekal a neměl jsem pravdu

Je to lepší, než současná komerční tvorba

Je to horší, než současná komerční tvorba

Je to zhruba stejné jako současná komerční tvorba

Je mi to jedno

Dívat se nebudu, AI nemá psát scénáře