Firefox 147 přináší podporu XDG Base Directory Specification

David Ježek
Dnes
Firefox logo Autor: Mozilla

Novinek je ve Firefoxu 147 (resp. zatím je popis jen u beta verze) pár, ale jedna je klíčovou pro Linuxu. Předně ale to ostatní: podpora WebGPU pro všechny verze macOS s procesory Apple Silicon, Zero copy video u podporovaných GPU AMD a z toho plynoucí lepší výkon při dekódování videa, podpora protokolu Safe Browsing V5, včetně migrace ze Safe Browsing V4.

Vývojáři také nasadili automaticky otevírané video v Picture-in-Picture jako standardní, dokončenou funkcionalitu (z velké části patří díky vývojářce Daniele Ferla; věc až dosud seděla ve Firefox Labs). Uživateli stačí na stránce about:settings nastavit poloožku Keep playing videos in Picture-in-Picture when switching tabs. Přibyly také Compression Dictionaries / IETF RFC 9842, což zrychlí načítání stránek, zejména na strojích s pomalejším připojením a samozřejmě u webů s podporou této techniky.

No a konečně na Linuxu přechází Firefox od nastavení ve vlastních adresářích k využívání standardní cesty, tedy FreeDesktop XDG Base Directory Specification. Vše, co si až dosud Firefox „šudlal“ v adresáři typu ~/.mozilla, bude odteď mít ve standardní Linuxové adresářové struktuře, ať již jde o konfigurační soubory, nakešované prvky či další soubory.

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

