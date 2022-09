Firefox bude i nadále podporovat stávající rozšíření pro blokování reklamy

Autor: Depositphotos

Prohlížeč Chrome i prohlížeče na něm založené přejdou v lednu příštího roku na Manifest V3. To bude znamenat omezení API pro všechna rozšíření. Nejcitelnější bude omezení WebRequest API, které používají především rozšíření pro blokování reklamy. Před Manifestem V3 loni varoval i EFF.





Nejde o to, že by ve V3 vůbec nefungovalo blokování reklamy, ale bude do značné míry omezeno. Například AdGuard vydal koncem srpna rozšíření podporující V3, které ale varuje před limitem na množství aktivních filtrů. Pro všechna rozšíření je V3 limit 330 tisíc a pro každé jednotlivé rozšíření 30 tisíc. Přitom třeba oblíbený uBlock Origin sám používá přes 80 tisíc síťových pravidel a přes 45 tisíc kosmetických pravidel. A k tomu si uživatelé samozřejmě mohou přidal další své filtry. Mozilla minulý týden potvrdila, že Firefox bude nadále podporovat rozšíření s V2 i V3.





(zdroj: slashdot)