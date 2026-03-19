Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Firefox nabídne VPN zdarma integrovanou do prohlížeče

Firefox nabídne VPN zdarma integrovanou do prohlížeče

Petr Krčmář
Dnes
9 nových názorů

Sdílet

Firefox Kit Autor: Mozilla

Mozilla připravuje nadcházející aktualizace prohlížeče Firefox zaměřené na ochranu soukromí a multitasking, které přinesou dvě významné novinky: integrovanou VPN zdarma a funkci rozdělení obrazovky (split view). Novinky jsou připravovány pro Firefox 149, který by měl vyjít už 24. března.

Vestavěná VPN funguje přímo v prohlížeči a směruje datový provoz přes proxy server, čímž skrývá IP adresu a polohu uživatele. Zpočátku bude k dispozici 50 GB dat měsíčně a služba bude spuštěna ve vybraných regionech, včetně Spojených států, Francie, Německa a Velké Británie.

Podle Mozilly je to v souladu s jejími zásadami ochrany soukromí a vylučuje to kompromisy, které jsou typické pro VPN služby založené na reklamách nebo sběru dat. VPN ovšem bude fungovat pouze uvnitř prohlížeče a nebude tedy používána pro celý operační systém.

Kromě vylepšení v oblasti ochrany soukromí přináší Firefox také funkci Split View, o kterou uživatelé dlouho žádali a která usnadňuje každodenní práci. Umožňuje uživatelům zobrazit dvě webové stránky vedle sebe v jednom okně, což usnadňuje porovnávání obsahu, kopírování informací nebo práci na více úkolech najednou, aniž by bylo nutné přepínat mezi panely.

Vstoupit do diskuse (9 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

