Root.cz  »  Připojení k Internetu  »  Firma Blue Origin oznámila satelitní internet TeraWave s rychlostí až 6 Tb/s

Firma Blue Origin oznámila satelitní internet TeraWave s rychlostí až 6 Tb/s

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

TeraWave Autor: BlueOrigin

Firma Blue Origin včera oznámila satelitní internet TeraWave. Ten je zaměřen spíše na větší společnosti a umožňuje symetrické připojení buď 144 Gb/v pásmu Q/V s 5 280 satelity na nízké dráze (LEO), nebo opticky s rychlostí 6 Tb/s se 128 satelity na střední dráze (MEO).

Satelity by se měly začít vypouštět koncem roku 2027. Termíny dokončení ani uvedení do provozu TeraWave nebyly zveřejněny. Zajímavé je, že vlastníkem Blue Origin je Jeff Bezos, který vlastní také Amazon a ten již buduje satelitní internet Amazon Leo. Konkurenční Starlink má připojení o rychlosti 400 Mb/s (download) a 60 Mb/s (upload), které by v budoucnu mohlo být navýšeno na 1 Gb/s.

(zdroj: arstechnica)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Daň z nemovitých věcí

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Vyzkoušejte osvědčený recept na špagety carbonara

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI