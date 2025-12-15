Root.cz  »  Byznys  »  Firma iRobot zkrachovala

Firma iRobot zkrachovala

Jan Fikar
Dnes
18 nových názorů

iRobot Roomba Autor: iRobot
iRobot až příliš pozdě přišel se systémem pokročilého mopování.

Americká firma iRobot, založená v roce 1990, se proslavila výrobou robotických vysavačů Roomba. V neděli iRobot oficiálně ohlásil bankrot. Zbytek společnosti bude odkoupen čínskou firmou Picea Robotics, která také pro iRobot vyráběla.

iRobot měl v roce 2024 obrat téměř 700 milionů dolarů a měl dominantní postavení na trhu v USA i Japonsku. Trpěl však kvůli konkurenci čínských firem jako Ecovacs Robotics, což tlačilo ceny dolů a vedlo až k úpadku. Podle firmy iRobot nebude mít krach dopad na funkci robotů ani na podporu zákazníků. Vysavače Roomba byly oblíbené mezi bastlíři kvůli dobré modifikovatelnosti.

(zdroj: slashdot)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

