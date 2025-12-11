Root.cz  »  Unixy  »  FreeBSD diskutuje o ukončení podpory architektury PowerPC

FreeBSD diskutuje o ukončení podpory architektury PowerPC

Petr Krčmář
Dnes
FreeBSD Autor: FreeBSD

Vývojáři FreeBSD zvažují ukončení podpory powerpc64 před vytvořením vývojové větve pro verzi 16. To by znamenalo, že FreeBSD 15 bude poslední stabilní verzí podporující tuto architekturu. Podpora pro 32bitovou architekturu PowerPC již byla ukončena ve FreeBSD 14. Z původní komunikace v poštovní konferenci není úplně jasné, zda má jít jen o powerpc64 (big-endian) nebo i o variantu powerpc64le (little-endian). Někde jsou zmiňovány obě, někde jen powerpc64.

Warner Losh každopádně tvrdí, že vývoj tohoto portu upadá a jeho udržování je čím dál nákladnější. Počet vývojářů klesl, takže jich zbývá jen pár. Trvá stále déle a déle, než se odhalí a vyřeší nové problémy. Hardware je velkým zdrojem frustrace pro správce clusteru a pro vývojáře nemáme žádnou alternativu, vysvětluje důvody Losh.

Zmiňuje také malou uživatelskou základnu a specifické vlastnosti této architektury, které vývoj pro ni komplikují. Podle uživatelských průzkumů tuto architekturu využívá ještě méně uživatelů než i386 nebo armv7. Podle mého názoru se zdá, že powerpc64 již klesl pod kritickou hranici, přestože je sentimentálním favoritem řady vývojářů FreeBSD.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

