 »   »  GamePad: čistě linuxová platforma pro distribuci her

D.A. Tiger

Dne 19. února 2020 zahájil Kyle Finlay na Kickstarteru kampaň s názvem GamePad, jejímž cílem je získat prostředky na zprovoznění nové open-source platformy pro digitální distribuci her, čistě pro Linux.

Nová herní platforma je inspirována GOG.com a autoři slibují plnou podporu her bez ohledu na konkrétní distribuci, ale hlavně bez DRM. GamePad by měl být plně otevřený, včetně API, takže bude možné upravovat klienta, nebo si vytvořit vlastního. Autor slibuje podporu herních managerů, jakým je například Lutris. Samozřejmě slibuje také podporu pro herní studia, a to nejen AAA titulů, ale také malých nezávislých vývojářů.

Jako obvykle jsou k dispozici balíčky odměn za podporu projektu, ale příspěvek na projekt lze poslat i bez odměny.