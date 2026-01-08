Gentoo v roce 2025 získalo nové vývojáře a vylepšilo podporu RISC-V a WSL

Projekt Gentoo vydal článek shrnující důležité události roku 2025. Přestože o něm už není slyšet tolik, jako dřív, projektu se v loňském roce velmi dařilo. Získal čtyři nové vývojáře a v současné době spravuje 31 633 ebuildů a 89 GB binárních balíků pro x86_64.
Vývoj přešel z GitHubu na Codeberg, aby se vyhnul Microsoftu a učení Copilota na zdrojových kódech. Byla dokončena podpora EAPI 9, která nabízí, čistší prostředí pro procesy sestavování a možnost deklarovat výchozí EAPI pro adresářový strom profilu.
Stejně jako pro amd64 a arm64, jsou i pro RISC-V nyní připraveny bootovatelné diskové obrazy ve formátu QCOW2. Týdně jsou také připravovány obrazy pro Windows Subsystem for Linux (WSL) s amd64. Naopak architektury hppa a sparc už nejsou označeny jako stabilní a přesunuly se do stavu pro testování.
Vedle toho byla spousta práce odvedena v podpoře alternativ GPG, podpoře zlib-ng, přepracovány byly balíčky webového serveru Nginx, povýšena byla verze Pythonu nebo třeba grafického prostředí KDE.
To vše a mnoho dalšího se navíc podařilo při ročních příjmech pouhých 12 066 dolarů. Drtivá většina z nich pochází od individuálních dárců. Projekt přechází na financování přes Software in the Public Interface (SPI). Pokud Gentoo používáte, zvažte jeho finanční podporu.