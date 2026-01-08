Root.cz  »  Linux  »  Gentoo v roce 2025 získalo nové vývojáře a vylepšilo podporu RISC-V a WSL

Gentoo v roce 2025 získalo nové vývojáře a vylepšilo podporu RISC-V a WSL

Petr Krčmář
Dnes
Gentoo Autor: Gentoo

Projekt Gentoo vydal článek shrnující důležité události roku 2025. Přestože o něm už není slyšet tolik, jako dřív, projektu se v loňském roce velmi dařilo. Získal čtyři nové vývojáře a v současné době spravuje 31 633 ebuildů a 89 GB binárních balíků pro x86_64.

Vývoj přešel z GitHubu na Codeberg, aby se vyhnul Microsoftu a učení Copilota na zdrojových kódech. Byla dokončena podpora EAPI 9, která nabízí, čistší prostředí pro procesy sestavování a možnost deklarovat výchozí EAPI pro adresářový strom profilu.

Stejně jako pro amd64 a arm64, jsou i pro RISC-V nyní připraveny bootovatelné diskové obrazy ve formátu QCOW2. Týdně jsou také připravovány obrazy pro Windows Subsystem for Linux (WSL) s amd64. Naopak architektury hppa a sparc už nejsou označeny jako stabilní a přesunuly se do stavu pro testování.

Vedle toho byla spousta práce odvedena v podpoře alternativ GPG, podpoře zlib-ng, přepracovány byly balíčky webového serveru Nginx, povýšena byla verze Pythonu nebo třeba grafického prostředí KDE.

To vše a mnoho dalšího se navíc podařilo při ročních příjmech pouhých 12 066 dolarů. Drtivá většina z nich pochází od individuálních dárců. Projekt přechází na financování přes Software in the Public Interface (SPI). Pokud Gentoo používáte, zvažte jeho finanční podporu.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

