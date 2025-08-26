Root.cz  »  Operační systémy  »  GhostBSD 25.02-R14.3p2 staví na FreeBSD 14.3, přináší desktop Gershwin ve stylu macOS

GhostBSD 25.02-R14.3p2 staví na FreeBSD 14.3, přináší desktop Gershwin ve stylu macOS

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

GhostBSD 22.06.15 Autor: GhostBSD
GhostBSD 22.06.15

Operační systém GhostBSD vydal nové instalační obrazy stavějící na aktuálním FreeBSD 14.3. Vedle obvyklých sestavení je k dispozici i komunitní varianta s prostředím zvaným Gershwin.

Gershwin Community Preview má za cíl nabídnout BSD s desktopem ve stylu macOS s Objective C / Cocoa. Základem tohoto projektu (viz jeho Github) je mimo jiné využití GNUstep, včetně jeho experimentální podpory Waylandu, dále pak využití správce oken z Xfce (ač není vyloučeno, že projekt přijde s vlastním řešením).

Jinak nová verze GhostBSD přináší v základu zapnuté automatické mazání /tmp, odstraněné vyladění ZFS s vfs.zfs.arc.max  či automatické přepínání zvuku s podporou více než dvou kanálů. Po hardwarové stránce přibyla podpora automatické detekce Radeonů HD 8790M a Radeon HD 8240 (generace Kabini), lepší detekce GeForce řad RTX 4000 a 5000 a povýšení podporovaných Wi-Fi řešení na ta z FreeBSD 14.3. Vylepšena je i správa bootování s lepší detekcí mazání starých boot prostředí či Software Station podporující zobrazení konfliktů balíčků k odstranění. Vrací se též podpora  fusefs.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

Osvobození zaměstnaneckých benefitů čeká další změna

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Obvazováním se bércový vřed nevyléčí

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI