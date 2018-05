 »   »  GitHub vyzval část uživatelů ke změně hesla, omylem si některá uložil

Petr Krčmář

GitHub některým uživatelům resetoval hesla, protože ve své infrastruktuře objevil chybu, která vedla k logování zadávaných hesel v otevřené podobě. Firma zároveň v oznámení dodává, že nedošlo k žádnému průniku a data uživatelů jsou v bezpečí. Navíc je podle všeho takto zasažen jen „malý počet“ uživatelů.

It seems that some @github user credentials have been exposed in plaintext. I was logged out from my account and then I got this emailpic.twitter.com/rdPfaWs8VB