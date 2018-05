 »   »  Turris Mox je možné rozšířit na 1 GB operační paměti

Ondřej Caletka

Modulární router Turris MOX, jehož crowdfundingová kampaň se blíží do finále, představil další novinku – volitelný upgrade operační paměti z 512 MB na 1 GB. Upgrade je možné dokoupit za jednotnou cenu 29 dolarů plus poštovné, které v sobě zahrnuje i DPH. Za stejnou cenu je také možné dokoupit dříve představený PoE modul, SDIO Wi-Fi modul či výměnu čtyřportového ethernetového modulu MOX C za osmiportový průchozí modul MOX E. Upgradovat je možné kteroukoli sestavu obsahující procesorový modul MOX A.

V kampani se prozatím vybralo 55 procent z požadované cílové částky 250 tisíc dolarů. Do jejího konce zbývá 15 dnů. Pokud se částku nepodaří vybrat, Indiegogo peníze vrátí přispěvatelům.