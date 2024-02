Google dává 1 milión dolarů na zlepšení interoperability mezi jazyky C++ a Rust

Autor: Rust project

Google oznámil, že poskytuje nadaci Rust Foundation rovný milión dolarů za účelem zlepšení interoperability mezi programovacími jazyky C++ a Rust. Věc byla pojmenována Interop Initiative a cíl je jednoduchý: poskytnout světu řešení, které umožní co nejméně bolestivé, pozvolné přechody projektů z C++ na Rust.





První, co vznikne, bude nějaký nástin řešení, diskuse s významnými hráči na tomto poli. Lze předpokládat, že nadace Rust díky tomu bude moci najmout další specialisty, kteří budou pracovat primárně na této iniciativě, zmiňována je i cesta na bázi AIO řešení pro C++ → Rust konverze.