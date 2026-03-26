Google posunul den Q již na 2029

Jan Fikar
Dnes
Klíče Autor: Depositphotos

Den Q (Q Day) je okamžikem, kdy kvantové počítače budou umět prolomit šifrování s veřejným klíčem, na čemž je založena veškerá předkvantová bezpečnost. Nově Google na svém blogu píše, že den Q nastane již v roce 2029.

Již od zveřejnění Shorova algoritmu pro kvantové počítače v roce 1994 se spekulovalo, kdy nastane den Q. Vtipné je, že posledních 30 let se den Q nacházel vždy 10–20 let v budoucnosti. V roce 2012 se odhadovalo, že je na klíč RSA s 2048 bity potřeba kvantový počítač s miliardou qubitů. V roce 2019 klesl tento odhad na 20 milionů qubitů. V minulém roce výzkumník Google vydal článek, že bude stačit jen milion qubitů.

Neví se, co Google vedlo k tak dramatickému snížení odhadu dne Q. Například NSA říká, že k němu dojde v roce 2031. Nicméně Google začíná zabezpečovat nadcházející Android 17 postkvantovými algoritmy, jako je ML-DSA.

(zdroj: arstechnica)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

Chytré televizory pod přísnějším dohledem?

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO