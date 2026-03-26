Google posunul den Q již na 2029

Den Q (Q Day) je okamžikem, kdy kvantové počítače budou umět prolomit šifrování s veřejným klíčem, na čemž je založena veškerá předkvantová bezpečnost. Nově Google na svém blogu píše, že den Q nastane již v roce 2029.
Již od zveřejnění Shorova algoritmu pro kvantové počítače v roce 1994 se spekulovalo, kdy nastane den Q. Vtipné je, že posledních 30 let se den Q nacházel vždy 10–20 let v budoucnosti. V roce 2012 se odhadovalo, že je na klíč RSA s 2048 bity potřeba kvantový počítač s miliardou qubitů. V roce 2019 klesl tento odhad na 20 milionů qubitů. V minulém roce výzkumník Google vydal článek, že bude stačit jen milion qubitů.
Neví se, co Google vedlo k tak dramatickému snížení odhadu dne Q. Například NSA říká, že k němu dojde v roce 2031. Nicméně Google začíná zabezpečovat nadcházející Android 17 postkvantovými algoritmy, jako je ML-DSA.
