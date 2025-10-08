Root.cz  »  WWW  »  Google spouští Režim AI v Česku: mění vyhledávač v univerzální odpovídač

Google začal rozšiřovat Režim AI (AI Mode) do více než tří desítek nových zemí, včetně České republiky a Slovenska. Zatím se musejí uživatelé do nového režimu přepnout, časem se z něj zřejmě stane výchozí způsob práce s Googlem. Zda už máte režim k dispozici zjistíte na stránce google.com/ai.

Nová záložka nahrazuje klasické vyhledávací pole konverzačním rozhraním. Uživatel může klást chatbotu Gemini dotazy v plných větách a dostávat odpovědi ve formě formulovaného nebo strukturovaného textu. Během konverzace může od vyhledávače požadovat upřesnění nebo doplňující informace. Konverzaci lze kdykoli přerušit a později v ní pokračovat tam, kde uživatel přestal.

Režim AI doplňuje dříve zavedené AI Přehledy (AI Overviews), které u rostoucího počtu dotazů ve výsledcích Googlu nahrazují klasický seznam odkazů na weby boxem s odpovědí generovanou AI. Pavel Ungr na serveru Lupa.cz varoval, že to bude znamenat velké změny pro řadu webů i služeb, které jsou závislé na přímé návštěvnosti uživatelů. Nejde o dočasný experiment, ale o novou éru. Pro weby, markeťáky a SEO specialisty to znamená jediné: staré triky a zkratky přestávají platit. Otázka už nezní, jestli AI změní internet, ale jak rychle se to stane.

(Zdroj: Lupa.cz)

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

