Google v únoru 2026 ukončí provoz nástroje pro monitorování dark webu

Petr Krčmář
Dnes
hacker kyberbezpečnost dark web Autor: Depositphotos

Společnost Google oznámila, že v únoru 2026 ukončí provoz svého nástroje pro hledání obsahu na dark webu, který uživatelům umožňoval sledovat, zda jejich osobní údaje neunikly. Nástroj byl přitom spuštěn teprve před dvěma lety.

Skenování dark webu bude zastaveno zastaveno 15. ledna 2026 a služba přestane existovat 16. února 2026. Výstupy sice obsahovaly obecné informace, ale zpětná vazba ukázala, že neposkytovaly užitečné pokyny pro další kroky, uvedla společnost Google k ukončení služby. Provádíme tuto změnu, abychom se místo toho zaměřili na nástroje, které vám poskytnou jasnější a praktičtější pokyny pro ochranu vašich informací online.

Nástroj byl oznámen v březnu 2023 s cílem bojovat proti podvodům s identitami, které obvykle unikají při kybernetických útocích a poté jsou zveřejněny na dark webu. Nástroj prohledával darknet a hledal na něm osobní údaje, jako jsou jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo a číslo sociálního zabezpečení. V případě jejich nalezení pak uživatele upozornil.

