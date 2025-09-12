Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Google za dvě vážné zranitelnosti v Chrome vyplatil odměny 900 a 600 tisíc korun

Google za dvě vážné zranitelnosti v Chrome vyplatil odměny 900 a 600 tisíc korun

Petr Krčmář
Dnes
Chrome logo prasklé Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Společnost Google opravila kritickou chybu zabezpečení typu „use-after-free“ ve svém prohlížeči Chrome, která mohla potenciálně vést ke spuštění cizího kódu. Looben Yang nahlásil zranitelnost 22. srpna, firma pak vydala aktualizaci prohlížeče Chrome, která tento problém řeší. Google pak objeviteli vyplatil odměnu ve výši 43 000 dolarů, tedy asi 900 tisíc korun.

K tomuto typu chyb dochází, když program přistupuje k paměti poté, co byla uvolněna. To může způsobit selhání programu, poškození dat nebo umožnit zneužití, jako je vzdálené spuštění kódu. Tato konkrétní chyba se nacházela v komponentě Serviceworker a dostala označení CVE-2025–10200.

Stejné opravné vydání prohlížeče pak řešilo také další chybu s označením CVE-2025–10201, která se týkala chybné implementace v Mojo, což je framework pro meziprocesovou komunikaci (IPC) používaný prohlížečem Google Chrome. Dva objevitelé za nahlášení této chyby získali od Googlu 30 000 dolarů, tedy asi 600 tisíc korun.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

