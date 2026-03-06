Google zavádza WebMCP: nový štandard pre AI agentov na webe

WebMCP (Web Model Context Protocol) je nový návrh webového štandardu, ktorý Google zavádza do prehliadača Chrome 146 v režime early-preview. Jeho cieľom je umožniť webovým stránkam exponovať štruktúrované, priamo volateľné funkcie pre AI agentov – namiesto toho, aby agenti museli „hádať" funkcie stránok pomocou screenshotov alebo analýzy HTML kódu.
WebMCP definuje dva typy API:
- Deklaratívne API – pre štandardné akcie definované priamo v HTML formulároch
- Imperatívne API – pre komplexnejšie interakcie vyžadujúce JavaScript
Týmto spôsobom môžu agenti efektívnejšie a spoľahlivejšie komunikovať s webovými stránkami, čo je kľúčové pre ich schopnosť vykonávať úlohy ako nákupy, rezervácie alebo zákaznícka podpora.
WebMCP prináša výrazné zníženie výpočtovej náročnosti a zvyšuje robustnosť interakcií agentov s webom, čo je zásadné pre ich praktické využitie v reálnom svete.