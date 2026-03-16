Root.cz  »  Linux  »  Greenboost přidává paměť pro GPU Nvidia z RAM a NVMe

Greenboost přidává paměť pro GPU Nvidia z RAM a NVMe

Jan Fikar
Dnes
NVIDIA RTX 4060 Autor: NVIDIA

Greenboost přidává paměť pro GPU Nvidia z RAM a NVMe 

Vývojář Ferran Duarri chtěl pracovat s modelem LLM o velikosti 32 GB na své kartě RTX 5070 s 12 GB paměti. Současné možnosti jsou: počítat část úlohy na CPU, to však vede k snížení rychlosti 5–10×. Druhá možnost je snížit kvantizaci (tedy velikost datového typu) na Q4, což je zhruba 4 bity, ale takto se odpovědi modelu zhorší. Poslední možností je koupit GPU s větší pamětí. To však není při současných cenách realistické.

Ferran proto vytvořil model, který GPU umožňuje používat i paměť RAM i disk NVMe. Paměť je rozdělena na tři úrovně, nejrychlejší na GPU, asi desetkrát pomalejší RAM a pro jistotu i NVMe, které je ještě desetkrát pomalejší. Zároveň se snaží využívat rychlejší paměti tam, kde to má význam a využívá kompresi. Jde o modul pro jádro pod duální licencí GPL-2/komerční, který nijak nezasahuje a nemodifikuje binární ovladače Nvidia. Řídí jen alokaci paměti pro CUDA. Zdrojové kódy jsou na GitLabu.

(zdroj: phoronix)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Nejnovější články

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Domácí péče hrazená pojišťovnou: kdo ji dostane a co pokryje?

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

Firmy se vyhnou auditu, účetní závěrku 2025 ale ještě ověřit musí

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Co hradí pojišťovny u domácí péče

