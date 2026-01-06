GStreamer 1.28 přinese GIF dekodér v Rustu či opravy pro MP4 a MKV

Dekodér formátu GIF, ale také YOLOX tensor dekodér v Rustu jsou dvě z novinek chystaného vydání GSTreamer 1.28, jež má první RC verzi. V Rustu napsána je i podpora pro icecastsink element formátu AAC a vylepšuje se i podpora historického formátu FLV. Spraveno je i několik chyb v demuxingu formátu MP4.
Podpora raw audia dle ISO/IEC 23003–5 zase míří do komponenty isomp4mux, jpegparse zase dostává opravu nakládání s JPEG soubory obsahujícími HDR gain mapy. Demuxér formátu Matroška pak dostal větší maximální velikost bloků, dostatečnou pro nekomprimované 4k video. Celkově tak půjde o slušnou aktualizaci klíčového multimediálního balíku linuxového světa.