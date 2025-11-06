Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

V sobotu 18. října proběhla za bílého dne v pařížském Louvru blesková loupež. Při ní byly odcizeny korunovační klenoty v hodnotě 102 milionů dolarů. Akce odhalila dlouholeté nedostatky v zabezpečení francouzského národního muzea umění. Desítky let staré systémy, nepodporované technologie a kamerový systém s triviálním heslem „Louvre“. To jsou jen některé z bezpečnostních mezer, na které někteří léta upozorňovali. Bezpečnostní systém nainstalovaný společnosti Thales používal výchozí heslo „Thales“.
Důvěrné dokumenty, které prozkoumala redakce deníku Libération, podrobně popisují dlouhou historii bezpečnostních nedostatků v Louvru, která sahá až do roku 2014, kdy francouzská Agentura pro kybernetickou bezpečnost (ANSSI) na žádost muzea provedla audit kybernetické bezpečnosti. Odborníkům z ANSSI se podařilo proniknout do bezpečnostní sítě Louvru, manipulovat s kamerovým systémem a upravit přístupové karty.
Muzeum požádalo v roce 2015 o další audit francouzský Národní institut pro pokročilá studia v oblasti bezpečnosti a spravedlnosti (INHESJ). Audit byl dokončen o dva roky později a na 40 stranách doporučení popsal „závažné nedostatky“, špatně řízený tok návštěvníků, střechy přístupné během stavebních prací a zastaralé a nefunkční bezpečnostní systémy.
Pozdější dokumenty naznačují, že v roce 2025 Louvre stále používal bezpečnostní software zakoupený v roce 2003, který již není podporován a běží na hardwaru s operačním systémem Windows Server 2003.
(Upozornil Roghir.)