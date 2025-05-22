Home Assistant opouští režimy instalace core a supervised

Home Assistant měl vždy více způsobů instalace, ale soustředil se na provoz pomocí vlastní linuxové distribuce nebo běh v kontejnerech. Projekt nyní tento důraz ještě posílil oznámením o opuštění instalačních režimů „core“ a „supervised“, které umožňovaly instalaci Home Assistant jako běžné aplikace v linuxových systémech.
Podle vývojářů jde o pokročilé metody instalace, které využívalo jen malé procento uživatelů.
Pokud tyto metody používáte, můžete v nich pokračovat (můžete dokonce pokračovat v aktualizaci systému), ale za šest měsíců již nebudete dostávat žádnou podporu, píší vývojáři. Odkazy na tyto metody instalace budou z naší dokumentace odstraněny po vydání příští verze (2025.6).
Home Assistant Core spouští celou aplikací v prostředí Pythonu, varianta Supervised pak zahrnuje instalaci operačního systému a následnou instalaci nástroje Supervisor spolu s dalšími komponentami. Tyto režimy budou za půl roku opuštěny a vývojáři se už nebudou věnovat hlášením chyb, které se jich týkají.
Ani jeden z těchto režimů se netýká provozu HA v kontejnerech, třeba v Dockeru. Ten zůstává nadále podporován, stejně jako instalace linuxové distribuce HA OS. Toto jsou dvě podporované metody instalace, které budou nadále rozvíjeny a vývojáři se budou věnovat ohlašovaným chybám v nich.
Vývojáři také upozorňují, že do budoucna bude k dispozici Home Asssitant jen pro aktuálně podporované 64bitové architektury: aarch64 a amd64. Nebude tedy k dispozici podpora pro 32bitovou architekturu Intel, ani 32bitový ARM (armhf ani armv7). Pokud patříte do malé skupiny uživatelů těchto architektur, obdržíte po aktualizaci na verzi 2025.6 oznámení, ve kterém bude popsán způsob migrace systému. Za šest měsíců přestane být váš systém podporován a nebude již dostávat aktualizace.