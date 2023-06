Autor: Redakce

Ku příležitosti letních slev v obchodě GOG.com budou opět hry zdarma. Nyní to je Sunblaze, plošinovka, kde hrajete Josie v simulátoru pro superhrdiny.





Hra je dostupná bez DRM pro Windows a macOS, ale v Linuxu by měla také jít spustit. Akce potrvá do zítra do 23:59 našeho času. Poté bude k dispozici další hra. Dohromady se můžete těšit na pět her zdarma.





(zdroj: gamingonlinux)