 »   »  HTTP/3: Cloudflare zapíná podporu, Chrome již podporuje, Firefox bude brzo

Jan Fikar

Nový protokol HTTP/3 postavený na QUIC (Quick UDP Internet Connections) je již nějakou dobu plánován. Více například v našem únorovém článku. S jeho reálným nasazením to zatím není příliš růžové. To by se mohlo nyní změnit. Cloudflare od včera zapíná podporu HTTP/3 na svých doménách pro klienty, které nový protokol podporují.

Podpora HTTP/3 je již v Chrome Canary asi týden. Je však potřeba ji zapnout pomocí parametrů příkazové řádky --enable-quic --quic-version=h3-23 . Podpora ve Firefoxu Nightly se očekává již brzo. V současnosti používá HTTP/3 asi 3 % stránek, zatímco HTTP/2 asi 41 %.

(zdroj: slashdot)