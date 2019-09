Richard M. Stallman minulý týden odstoupil z postu prezidenta Free Software Foundation (FSF) a odešel z MIT. Nadále však podle svého krátkého vyjádření zůstává v čele projektu GNU.

On September 16 I resigned as president of the Free Software Foundation, but the GNU Project and the FSF are not the same. I am still the head of the GNU Project (the Chief GNUisance), and I intend to continue as such.