Autor: Raspberry Pi Foundation

Nicolai Renze vytvořil projekt rp2040-i2c-interface, který používá Raspberry Pi Pico jako I2C – USB konvertor. Tedy připojíte I2C zařízení do Raspberry Pi Pico a to pak přes USB do počítače, ve kterém pak spouštíte I2C příkazy.





Vychází ze staršího projektu I2C-Tiny-USB, který funguje na mikrořadičích Atmel. Součástí tohoto projektu je i USB ovladač pro Windows. Nicolai říká, že rp2040-i2c-interface ještě potřebuje testování a že zatím jde spíše jen o ukázku.





(zdroj: hackster.io)