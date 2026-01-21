Root.cz  »  Akce  »  InstallFest proběhne 28. a 29. března, přihlašování přednášek je otevřeno

InstallFest proběhne 28. a 29. března, přihlašování přednášek je otevřeno

Petr Krčmář
Dnes
4 nové názory

Sdílet

Všechny fotografie

Tradiční konference InstallFest se letos v březnu opět uskuteční, zapište si do kalendáře víkend 28. a 29. března. Na akci se setkávají začátečníci s ostřílenými linuxáky, kteří jim pomáhají s nejrůznějšími problémy, které vyžadují více zkušeností. Setkání proběhne opět na FEL ČVUT na Karlově náměstí v Praze. Tentokrát ovšem ne v budově E uvnitř areálu, ale hned v budově A dostupné od tramvaje.

Pokud máte co říci, můžete už teď přihlásit svou přednášku. Přihlašování přednášek bude otevřeno do 18. února. Máte-li nápad na téma či nový netradiční obsah, dejte vědět organizátorům na info@installfest.cz.

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Daň z nemovitých věcí

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI