Root.cz  »  Bezpečnost  »  Intel aktualizuje mikrokód CPU, řeší 6 vysoce závažných zranitelností

Intel aktualizuje mikrokód CPU, řeší 6 vysoce závažných zranitelností

David Ježek
Dnes
Intel Xeon Granite Rapids Autor: Intel
Intel Xeon Granite Rapids

Intel včera vydal další aktualizaci mikrokódu CPU pro vybrané modely generací Arrow Lake (15. generace Core), Raptor Lake (13., resp. 14. generace Core), Xeon Scalable Gen3 až Xeon 6 Sierra Forest / Granite Rapids, Xeon D-17×x / Xeon D-27×x a Core Ultra 200V Lunar Lake (loni vydaná mobilní generace). Řeší šest vysoce závažných zranitelností (závažnost označena HIGH).

Současné nové mikrokódy řeší některé problémy s funkcionalitou uvedených rodin procesorů Intel, kde už Intel dále odkazuje na aktualizované specifikace CPU.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

