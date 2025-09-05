Root.cz  »  Akce  »  Interiérový design s programem SketchUp (školení)

Interiérový design s programem SketchUp (školení)

Redakce
Dnes

Sdílet

SketchUp Autor: Justin Horstmann, podle licence: CC BY-SA 4.0

Chcete vědět, co vše práce interiérového designéra obsahuje? Chcete být schopni navrhnout interiér na míru a umět svůj návrh prezentovat klientovi a při realizaci potřebným řemeslům? Přihlaste se na náš kurz Interiérový design s programem SketchUp, ve kterém se naučíte, jak řídit a realizovat designové projekty a jak dělat interiérový design. Kurz je vícedenní a probíhá od 27. října do 19. prosince.

Kurz vede účastníka od úplných základů na konkrétních příkladech a cvičeních, co práce designéra interiéru obsahuje, včetně tvorby vlastního návrhu.Budeme se věnovat seznámení a 3D modelování ve SketchUpu – výuka funkcí jednotlivých nástrojů a jejich rozšířených funkcí potřebných k tvorbě prostoru a jeho vybavení včetně práce s hotovými 3D modely, výuka tvorby 2D výkresů v tomto programu, naučíme se vytvořit prezentace v Layout SketchUp pro klienta i zhotovitele.

Dále se budeme věnovat čtení výkresové dokumentace, pochopení značek a kót, a co dalšího mohou výkresy o prostoru říct. Ukážeme a vyzkoušíme si, jak na vlastní zaměření prostoru, pokud výkresová dokumentace není nebo není podrobná a dle skutečnosti tak, jak potřebujeme.

Kurz je určen pro každého, kdo chce pracovat jako interiérový designér, homestager v prezentaci realit nebo třeba návrhář v nábytkovém studiu.

Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Redakce

Dále u nás najdete

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko deprese a demence

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Kdy vám peníze zachrání reklamace platby kartou?

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI