iOS 26.5 nabídne šifrované zprávy RCS s Androidem

Podle společnosti Apple je v čerstvě vydaném systému iOS 26.5 nyní k dispozici koncové šifrování pro zprávy RCS mezi zařízeními se systémy iOS a Android. Funkce je ovšem stále považována za beta verzi a její fungování závisí na podpoře operátorů na obou stranách.
Apple také uvádí, že ve spolupráci s Googlem stála v čele úsilí o zavedení šifrování E2EE do protokolu RCS. Uživatelé iOS budou potřebovat iOS 26.5, zatímco uživatelé Androidu budou potřebovat nejnovější verzi aplikace Zprávy od Google. Šifrování je ve výchozím stavu zapnuté a v Nastavení je k dispozici přepínač pro jeho vypnutí.
Šifrované zprávy jsou označeny malým symbolem zámku. Konverzace mezi Androidem a iPhonem jsou pak zabezpečeny na stejné úroveni jako konverzace mezi iPhony, které jsou šifrovány prostřednictvím iMessage.