Root.cz  »  Linux  »  Jádro 6.18 bude odolnější vůči UDP DDoS

Jádro 6.18 bude odolnější vůči UDP DDoS

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

DDoS útok kabel hoří ethernet internet Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Jádro 6.18 bude odolnější při UDP DDoS 

Eric Dumazet z Google poslal minulý měsíc do jádra vylepšení týkající se síťového protokolu UDP. Při IPv6 DDoS útoku dokáže vylepšené jádro přijmout o 47 % více paketů. Útočník bude tedy muset vynaložit více prostředků při DDoS útoku.

Výsledku bylo dosaženo zmenšením a přeskládáním struktury ipv6_pinfo. Z toho bude mít užitek také TCP. Přeskládány byly také struktury sk_backlog, sk_receive_queue a sk_drop_counters. Toto vylepšení se dostane do jádra 6.18, což bude také letošní jádro s dlouhou podporou (LTS).

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Takto vypadá nový český Wi-Fi router Turris Omnia NG

Které politické strany chtějí změnit daň z nemovitostí či snížit DPH?

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI