Root.cz  »  Linux  »  Jádro 6.18 opravuje informace o důvodu restartu pro AMD Zen

Jádro 6.18 opravuje informace o důvodu restartu pro AMD Zen

Jan Fikar
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Ryzen 9 5950X Autor: AMD

Procesory AMD Zen již od Zen 1 mají užitečný speciální registr S5_RESET_STATUS, který umožňuje zjistit důvod posledního restartu. Do jádra 6.16 byl přidán kód, který zobrazí důvod předchozího restartu v dmesg. Důvodem může být například přehřátí, stisknutí tlačítka napájení déle než 4 sekundy, stisknutí tlačítka reset, HW watchdog a další.

Zjistilo se však, že tento registr není vždy správně resetován a tak se stávalo, že se v dmesg objevily špatné důvody restartu. To mohlo uživatele zmást. Oprava míří do jádra 6.18, které bude zároveň letošním jádrem s dlouhou podporou (LTS).

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Třetina Čechů dá za průměrný nákup elektroniky přes 5 tisíc korun

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je jeho příběh?

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week