Jádro 6.18 opravuje informace o důvodu restartu pro AMD Zen

Procesory AMD Zen již od Zen 1 mají užitečný speciální registr
S5_RESET_STATUS, který umožňuje zjistit důvod posledního restartu. Do jádra 6.16 byl přidán kód, který zobrazí důvod předchozího restartu v dmesg. Důvodem může být například přehřátí, stisknutí tlačítka napájení déle než 4 sekundy, stisknutí tlačítka reset, HW watchdog a další.
Zjistilo se však, že tento registr není vždy správně resetován a tak se stávalo, že se v dmesg objevily špatné důvody restartu. To mohlo uživatele zmást. Oprava míří do jádra 6.18, které bude zároveň letošním jádrem s dlouhou podporou (LTS).
(zdroj: phoronix)