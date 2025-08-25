Jádro bude mít rychlejší swap

V současnosti má linuxové jádro velmi jednoduchý algoritmus obsluhy swapu. Ten má tu výhodu, že spotřebuje jen minimum paměti. Výkon však není optimální. O zlepšení algoritmu se mluvilo na konferenci Linux Storage, Filesystem, MM & BPF.
V sobotu pak byl poslán první kód do jádra spolu s prvními testy. V testu škálování VM je nový kód výkonnější o 20 %. Kompilace jádra je o 1–4 % rychlejší a Redis/Valkey jsou o asi 7 % rychlejší. Přitom spotřeba paměti s novým kódem je v podstatě stejná, jako se starým kódem. Jen v několika případech je spotřeba paměti asi o 1 % větší.
(zdroj: phoronix)