Jádro bude mít rychlejší swap

Jan Fikar
Dnes
Tux desktop pracovna periferie Autor: Root.cz s využitím DALL-E

V současnosti má linuxové jádro velmi jednoduchý algoritmus obsluhy swapu. Ten má tu výhodu, že spotřebuje jen minimum paměti. Výkon však není optimální. O zlepšení algoritmu se mluvilo na konferenci Linux Storage, Filesystem, MM & BPF.

V sobotu pak byl poslán první kód do jádra spolu s prvními testy. V testu škálování VM je nový kód výkonnější o 20 %. Kompilace jádra je o 1–4 % rychlejší a Redis/Valkey jsou o asi 7 % rychlejší.  Přitom spotřeba paměti s novým kódem je v podstatě stejná, jako se starým kódem. Jen v několika případech je spotřeba paměti asi o 1 % větší.

(zdroj: phoronix)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

