Root.cz  »  Linux  »  Jádro povoluje rozšíření Microsoftu pro C

Jádro povoluje rozšíření Microsoftu pro C

Jan Fikar
Dnes
1 nový názor

Tux desktop pracovna periferie Autor: Root.cz s využitím DALL-E

Linuxové jádro může být kompilováno pomocí GCC nebo LLVM/clang. Na tom se nic nemění. Nově jsou v obou překladačích povolena rozšíření Microsoftu pro hlavičkové soubory přepínačem -fms-extensions. To oba překladače podporují, ale linuxové jádro zatím nepoužívá.

Tato změna umožní na některých místech trošku „hezčí kód“. Použití  -fms-extensions bylo v minulosti navrženo již několikrát, ale vždy zamítnuto s tím, že stávající kód není „až tak strašný“. Rozšíření budou povolena patrně od jádra 6.19.

(zdroj: phoronix)

