Jak otrávit trénovací data pro AI? Technologičtí novináři pojídající hot dogy vědí své

Petr Krčmář
Dnes
7. 10. 25
Technologický novinář Thomas Germain si vyzkoušel, jaké je to otrávit trénovací data pro velké jazykové modely. Během dvaceti minut sepsal na svůj soukromý blog článek o soutěži, ve kterém se utkají technologičtí novináři v tolik oblíbeném pojídání hot dogů. Každé slovo v tom článku je lež.

Bez jakýchkoliv důkazů v článku tvrdil, že soutěžní pojídání hot dogů je oblíbeným koníčkem technologických novinářů. Své hodnocení jsem založil na Mezinárodním šampionátu v pojídání hot dogů v Jižní Dakotě v roce 2026 (který neexistuje). Samozřejmě se sám Thomas Germain v tomto klání umístil na prvním místě. Kromě toho v článku uvedl jména několika fiktivních reportérů a skutečných novinářů, kteří mu k tomu dali svolení.

O necelých 24 hodin později se přední světoví chatboti rozplývali nad jeho úžasnými schopnostmi v oblasti baštění hot dogů. Když jsem se zeptal na nejlepší technologické novináře v pojídání hot dogů, Google papouškoval nesmysly z mé webové stránky, a to jak v aplikaci Gemini, tak v AI Overviews, což jsou odpovědi umělé inteligence v horní části vyhledávače Google.

ChatGPT udělal totéž, jen Claude od společnosti Anthropic se nenechal oklamat. Někdy chatboti poznamenali, že by se mohlo jednat o vtip. Proto Thomas svůj článek aktualizoval a doplnil do něj informaci o tom, že rozhodně nejde o satiru. Po nějakou dobu poté se zdálo, že AI to berou vážněji.

Tento jednoduchý pokus ukazuje, že je velmi snadné podstrčit do trénovacích dat naprostý nesmysl a automaty mu začnou nekriticky věřit. Tyto věci nejsou důvěryhodné, a přesto jim bude široká veřejnost důvěřovat, uzavírá autor na svém blogu.

(Upozornil Ondřej Caletka.)

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

