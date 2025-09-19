Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Jules je asynchrónny AI agent od Googlu pre vývojárov

Jules je asynchrónny AI agent od Googlu pre vývojárov

johny
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jules Autor: Google

Jules je inteligentný asynchrónny agent od spoločnosti Google, verejne sprístupnený v auguste 2025 po ukončení otvorenej betaverzie. Využíva model Gemini 2.5, ktorý je optimalizovaný pre dlhé kontexty a komplexné vývojárske úlohy.

Jules komunikuje prostredníctvom jednoduchého webového rozhrania, kde vývojár zadá požiadavky, dostáva spätnú väzbu a môže agentovi poskytovať priebežne ďalšie informácie. Agent funguje plne autonómne na pozadí v zabezpečenom virtuálnom prostredí Google Cloud. Po pripojení ku kódovému repozitáru na GitHube si vytvorí vlastný klon, spracuje zadané úlohy a následne navrhne zmeny formou pull requestov. Vývojár sa tak môže venovať iným činnostiam a k výsledkom sa vrátiť neskôr.

To je hlavný rozdiel oproti iným AI agentom, ktoré bežia lokálne, ako sú napr. Copilot, Kilo Code, alebo Roo Code. Github Copilot má tiež vzdialeného agenta, ktorý sa práve integroval do VS Code editora v poslednej verzii. Obaja agenti sa môžu výborne dopĺňať. Google ponúka v bezplatnom režime 15 taskov v priebehu jedného dňa.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

johny

Témata:

Dále u nás najdete

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

Cesta k superrychlému ethernetu

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI