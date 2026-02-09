Root.cz  »  Akce  »  KCD Czech & Slovak 2026 zamíří 21. a 22. května na FIT ČVUT v Praze

KCD Czech & Slovak 2026 zamíří 21. a 22. května na FIT ČVUT v Praze

Lenka Bočincová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Kormidlo Kubernetes MicroK8s Autor: Depositphotos

Pátý ročník komunitní konference KCD Czech & Slovak 2026 (Kubernetes Community Days) se letos uskuteční 21. a 22. května v prostorách FIT ČVUT v Praze. Přijďte načerpat novinky o cloud native technologiích a CNCF projektech, diskutovat s experty a stát se součástí silné české a slovenské komunity. Akce je otevřená všem – od vývojářů a DevOps specialistů přes Platform Engineery a manažery až po studenty.

Chcete na konferenci vystoupit? Organizátoři hledají řečníky, kteří by se chtěli podělit o své znalosti a zkušenosti s ostatními. Pokud máte zajímavý nápad nebo téma, přihlaste svou přednášku, workshop nebo lightning talk přes stránku CFP do 31. března. Najdete tam veškeré informace o tom, jaká témata organizátoři hledají, v jakém formátu a mnoho dalších užitečných informací. Vítáni jsou zkušení mluvčí i nováčci, prezentovat lze v češtině, slovenštině i angličtině.

Pokud vás prezentování neláká, nezapomeňte se zaregistrovat, protože pro účast na konferenci je nutná registrace. Do 6. dubna můžete navíc využít zvýhodněné ceny vstupenek (Early Bird). Více informací o konferenci najdete na webu akce nebo sledujte LinkedIn a Twitter (X).

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Lenka Bočincová

Dále u nás najdete

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Co teď donést do práce, abyste získali daňové úlevy?

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Google mění podobu Gemini v Chromu

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI