KCD Czech & Slovak 2026 zamíří 21. a 22. května na FIT ČVUT v Praze

Pátý ročník komunitní konference KCD Czech & Slovak 2026 (Kubernetes Community Days) se letos uskuteční 21. a 22. května v prostorách FIT ČVUT v Praze. Přijďte načerpat novinky o cloud native technologiích a CNCF projektech, diskutovat s experty a stát se součástí silné české a slovenské komunity. Akce je otevřená všem – od vývojářů a DevOps specialistů přes Platform Engineery a manažery až po studenty.
Chcete na konferenci vystoupit? Organizátoři hledají řečníky, kteří by se chtěli podělit o své znalosti a zkušenosti s ostatními. Pokud máte zajímavý nápad nebo téma, přihlaste svou přednášku, workshop nebo lightning talk přes stránku CFP do 31. března. Najdete tam veškeré informace o tom, jaká témata organizátoři hledají, v jakém formátu a mnoho dalších užitečných informací. Vítáni jsou zkušení mluvčí i nováčci, prezentovat lze v češtině, slovenštině i angličtině.
Pokud vás prezentování neláká, nezapomeňte se zaregistrovat, protože pro účast na konferenci je nutná registrace. Do 6. dubna můžete navíc využít zvýhodněné ceny vstupenek (Early Bird). Více informací o konferenci najdete na webu akce nebo sledujte LinkedIn a Twitter (X).