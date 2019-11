 »   »  KDE Plasma 5.18 dostane lepší integraci GTK

David Ježek

Uživatelé GTK/GNOME aplikací v desktopovém prostředí KDE mohou začít jásat. S verzí Plasma 5.18 přichází do KDE daleko lepší integrace GTK programu, která v nich umí použít pro dané téma KDE nativní písma, ikony, kurzory, styly lišt a také checkboxy či radio buttony ctí barevné schéma nastavené v Qt/KDE. Nemělo by se tak do budoucna stávat, že je často nemožné či velmi otravné přijít na to, jak zkombinovat barevné schéma v aplikaci využívající GTK a daný vzhled desktopu KDE Plasma.



Autor: David Ježek LibreOffice/GTK v KDE Neon (Plasma 5.17), listopad 2019

Vedle toho do nové verze Plasmy putují vylepšení prohlížeče dokumentů Okular, lepší podpora dotyku v menu Kickoff , přechod mazání souborů v Dolphinu do samostatného I/O vlákna, integrace OBS Studio v Spectacle a mnoho dalšího. Podrobnosti shrnuje Nate Graham na svém blogu.