KDE Plasma Desktop portován na OpenBSD

Autor: Rafael Sadowski

Rafael Sadowski oznámil, že v OpenBSD ve větvi -current je k dispozici port desktopového prostředí KDE Plasma. Jsem si jistý, že málokdo by pochopil, jak rozsáhlá je to práce. Začalo to před tolika lety, že ani nevím, jak dlouho jsem na něm pracoval. Určitě roky a ne jen jeden nebo dva, vysvětluje autor portu.





KDE Plasma 5.27 bude součástí příštího vydání OpenBSD 7.5. Práce určitě nejsou na konci, už teď Rafael přemýšlí nad vylepšením kompozitoru KWin, úpravami v NetworkManageru a dalšími úkoly. Pokud se vám jeho práce na KDE pro OpenBSD líbí, můžete ho finančně podpořit.