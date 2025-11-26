Root.cz  »  Desktop  »  KDE pomalu končí s X11, Plasma 6.8 bude už jen na Waylandu

KDE pomalu končí s X11, Plasma 6.8 bude už jen na Waylandu

David Ježek
Dnes
KDE Plasma 6.3.0 Autor: KDE
KDE Plasma 6.3.0

Desktopové prostředí KDE je dalším, které oznamuje konec podpory X11, tedy víceméně X.Org Serveru (případně některé „alternativní“ implementace jako XLibre apod.). Stane se tak s vydáním Plasmy 6.8, která bude první bez podpory běhu na X11.

Důvody jsou jednoduché: majorita uživatelů už na Waylandu jede dávno a vývojářům se tím ušetří značné síly, které zmizí s nutností udržování kódu pr X11 (tedy zejména v rámci kompozitoru KWin).

Poslední podporovanou verzí tak bude Plasmy 6.7, která se objeví v příštím roce, ale která tu s námi nebude navěky. Vývojáři KDE konstatují, že podpora X11 tak bude v projektu někdy do začátku roku 2027. To samozřejmě neznamená, že Plasma 6.7 poté přestane fungovat, jen už nebude dostávat novinky, neb tou dobou bude dávno venku, resp. ve vývoji verze 6.8, resp. 6.9, verze již ryze Waylandové. Lze předpokládat, že vše bude i nadále fungovat zejména v LTS distribucích, které danou verzi Plasmy podporují, vývojáři KDE zmiňují například AlmaLinux 9, s X11 Plasmou až do roku 2032.

