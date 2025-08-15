Root.cz  »  WWW  »  Kdo je David Woodard a proč měl na Wikipedii překlad do 335 jazyků?

Kdo je David Woodard a proč měl na Wikipedii překlad do 335 jazyků?

Jan Fikar
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Wikipedia logo Autor: Nohat, podle licence: CC BY-SA 3.0
Wikipedia logo

Které stránky mají na Wikipedii nejvíce překladů? Jde o státy Turecko (332), USA (327) a Japonsko (324). Dále tu najdeme například pes (276), kočka (273), Ježíš (275), Adolf Hitler (242) a sex (122). Překvapivě však donedávna stránka David Woodard měla překladů 335 (nyní již jen 20). Kdo to vlastně je?

Jde o hudebního skladatele a dirigenta, který se narodil v roce 1964 v USA a v roce 2014 se přestěhoval do Prahy. Podle uživatele Grnrchst se podařilo zjistit, že Woodard si dlouhodobě sám dělal reklamu na Wikipedii, ale trochu to přehnal. Používal přitom různé účty i různé IP adresy. Kromě své stránky se také „staral“ o stránky svých příbuzných. Takový střet zájmů a propagační články, kdy píšete o sobě nebo o svých blízkých však Wikipedie nepovoluje a byla učiněna náprava.

(zdroj: arstechnica)

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Jeden z úkolů pro novou vládu: Zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI