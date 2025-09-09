Root.cz  »  Akce  »  Konference LinuxDays 2025 má program a otevřenou registraci

Konference LinuxDays 2025 má program a otevřenou registraci

Petr Krčmář
Dnes
Organizátoři konference LinuxDays podle výsledků hlasování sestavili program pro letošní ročník. Najdete v něm 68 přednášek a workshopů od 58 přednášejících. Konference bude rozdělena do pěti sálů s různou kapacitou. Vstup na LinuxDays je jako obvykle zdarma, stačí včas vyplnit registrační formulář. Můžete si také objednat obědy.

LinuxDays se uskuteční 4. a 5. října na FIT ČVUT v pražských Dejvicích, kde vás čekají desítky přednášek a workshopů, stánky mnoha různých projektů, mnoho zajímavých osobností, nové informace a hlavně setkání s příjemnými a chytrými lidmi.

Root.cz je mediálním partnerem konference. Podívejte se na obrázky z předchozích let:

