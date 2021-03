Labwc je Wayland kompozitor ve stylu Openbox

Na světě je projekt nového lehoučkého Wayland kompozitoru. Jmenuje se Labwc, staví na projektu modulární Wayland knihovny wlroots z projektu sway a jeho cílem je být Waylandím ekvivalentem desktopu Openbox.

Labwc má za cíl být malý, lehký a rychlý, dát uživateli stejnou zkušenost i vzhled jako Openbox (ač s menší funkcionalitou), když to bude praktické umožnit uživateli zobrazovat wallpaper či pořizovat snímek obrazovky atd. Z hlediska vývoje se Labwc bude držet wlroots / sway co do stylu kódu. Mezi závislostmi má Meson, Ninja, GCC/Clang, wlroots, Wayland (+Wayland Protocols), libinput, libxml, Cairo, Pango, glibc, xkbcommon a také Xwayland (lze vypnout) a volitelně xcb.