Root.cz  »  Bezpečnost

Let's Encrypt pozastavil dočasně vydávání certifikátů kvůli chybě

lukastesar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Let's Encrypt notebook kafe Autor: Depositphotos, ISRG

Certifikační autorita Let's Encrypt dne 8. května 2026 asi na dvě a půl hodiny pozastavila vydávání koncových certifikátů. Důvodem byl bezpečnostní incident, kdy dva nové kořenové certifikáty generace Y (YE a YR) neobsahovaly EKU (Extended Key Usage) pole tlsServerAuth.

Tato vlastnost je přitom CCADB politikou od června 2025 vyžadována. Nové kořenové certifikáty byly vydány v září 2025, a tedy již novou politiku měly dodržovat. Certifikační autorita na tuto chybnou konfiguraci reagovala promptně pozastavením vydávání nových certifikátů v 18:37 UTC, aby následně provoz v 21:03 UTC obnovila, ovšem s přechodem na řetěz důvěry založený na starších certifikátech generace X.

Jedním ze zaměstnanců této organizace bylo zároveň přislíbeno, že do týdne vydají ohledně incidentu podrobný report.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

lukastesar

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Edge drží v paměti hesla v čitelné podobě, mohou uniknout

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Podle Mikuláše musíte být trochu naivní, abyste měnili svět

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Experti na bezpečnost nastražují falešné pastičky na útočníky

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO