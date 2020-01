 »   »  Linus Torvalds doporučuje nepoužívat ZFS na Linuxu

Jan Fikar

Zdá se, že Linus Torvalds v poslední době opět rád diskutuje. V nedávné době se vyjádřil ke kritice plánovačů v jádře. V následné diskusi Gionatan Danti upozornil na nedávný problém ZFS s jádrem 5.0. Na to Linus reagoval a napsal, že ZFS jako externí modul nemůže spoléhat na podporu ze strany Linuxu.

Zařadit ZFS do jádra by bylo podle jeho slov možné až po oficiálním dopise Oracle, nejlépe s podpisem Larry Ellisona a souhlasem s licencí GPL. Závěrem se diví, proč by vůbec někdo chtěl ZFS na Linuxu používat.

(zdroj: phoronix)