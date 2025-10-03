Root.cz  »  Linux  »  Linus Torvalds je proti jádru Big Endian pro RISC-V

Linus Torvalds je proti jádru Big Endian pro RISC-V

Jan Fikar
Dnes
Linus Torvalds Autor: Wikipedie

Endianita je způsob uložení čísel v paměti počítače. Rozšířenější je Little-endian (LE), což je způsobeno hlavně architekturou x86 a pak tu máme Big-endian (BE) s opačným pořadím bajtů. Některé architektury umí jak LE tak BL, například PowerPC, SPARC, MIPS, ARM a také RISC-V. Jádro však musí být přeloženo buď jako LE nebo jako BE, protože režim nejde přepnout „za chodu“.

U RISC-V je v současnosti jádro pouze LE, ale Ben Dooks se ptal, jestli nebude zařazen i BE, na kterém se pracuje. Linus Torvalds se vyjádřil negativně, nechce komplikovat již tak dost roztříštěnou architekturu RISC-V a ptal se na důvody. Ty jsou podle Linuse jen dva: internetový protokol používá BE a některé implementace RISC-V nemají rozšíření Zbb (basic bit manipulation). Linus říká, že pro internet není úzkým hrdlem přehazování bajtů, tím je paměťový subsystém. K chybějícímu Zbb říká: pokud vám chybí, tak si ho přidejte a nekomplikujte situaci přidáním BE.

(zdroj: phoronix)

