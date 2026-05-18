Linus Torvalds si stěžuje na záplavu AI hlášení v bezpečnostním mailing listu

Jan Fikar
Dnes
Linus Torvalds Autor: Wikipedie

Linus Torvalds v neděli vydal jádro 7.1-rc4. Při té příležitosti si postěžoval na přetížení bezpečnostního mailing listu, který není ze zřejmých důvodů veřejný. Současná záplava AI hlášení znesnadňuje práci. 

Některá hlášení jsou duplicitní. Pokud někdo s jedním nástrojem najde určitou chybu, je pravděpodobné, že někdo jiný se stejným nástrojem najde tu stejnou chybu. Linus nabádá, aby uživatelé posílali AI hlášení s přidanou hodnotou, případně přímo s opravou.

Příkladem duplicitní chyby je DirtyDecrypt, což je nezávisle nalezená varianta chyb CopyFail,  DirtyFrag a Fragnesia nalezeného pomocí nástroje v12.sh. Ve skutečnosti byla chyba CVE-2026–31635 opravena již 25. dubna. Také funguje blokování modulů esp4, esp6 a rxrpc.

(zdroj: slashdot, bleepingcomputer)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

